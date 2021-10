Il Meteo in Toscana: cielo sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso con addensamenti temporaneamente consistenti su versanti orientali dell’Appennino, zone meridionali e Arcipelago, in particolare tra la notte e la mattinata.

Venti: moderati di Grecale con locali forti raffiche sui rilievi, allo sbocco delle vallate appenniniche e costa centro meridionale.

Mari: mossi a largo, poco mossi sotto costa.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi sui rilievi e sulla costa.

Giovedì 28 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord-orientali con locali e temporanei rinforzi.

Mari: poso mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione. Massime stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 29 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli nord-orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve diminuzione, più sensibile nei valori minimi.