Il Meteo in Toscana: domani piogge sull’Appennino, vento forte sui rilievi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani prevalentemente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Molto nuvoloso o coperto sui crinali appenninici e sull’Appennino orientale con deboli precipitazioni, soprattutto fino alla prima parte della giornata.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali, forti sui rilievi.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo o localmente molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in lieve aumento.

Sabato 9 in prevalenza poco nuvoloso. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui crinali e sull’Appennino orientale dove saranno possibili isolate e deboli piogge.

Venti: settentrionali tra deboli e moderati. Fino a forti sui rilievi più alti.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: stazionarie.

Domenica 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: in prevalenza deboli settentrionali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sotto costa, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo con valori anche inferiori a 10 gradi nelle pianura interne riparate dai venti, massime pressoché stazionarie e intorno a 19-21 gradi in pianura.