Il Meteo in Toscana: domani rovesci e temporali sparsi, anche intensi

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, anche intensi. Maggiore variabilità dalla tarda mattinata con ancora possibilità di piogge sparse sui rilievi di nord ovest, in intensificazione dalla sera.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa.

Mari: agitati a nord di Capraia, molto mossi a sud.

Temperature: stazionarie o in ulteriore aumento le minime, massime in calo.

Mercoledì 6 nuvolosità irregolare con possibilità di rovesci sparsi e locali temporali

Venti: inizialmente occidentali, moderati con rinforzi sulla costa, in attenuazione serale e progressiva rotazione a nord, nord-ovest.

Mari: agitati a nord di Capraia, tendenti a molto mossi.

Temperature: in ulteriore calo.

Giovedì 7 nuvoloso con addensamenti sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino con possibili piogge. Graduale miglioramento.

Venti: moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore diminuzione.