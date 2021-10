Il Meteo in Toscana: domani rovesci e temporali sparsi, poco nuvoloso nel fine settimana

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con rovesci o locali temporali sparsi in trasferimento dal nord ovest alle altre zone. Migliora con ampie schiarite nella seconda parte della giornata. Transito di velature in serata.

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Libeccio sulla costa. Nella seconda parte della giornata rotazione dei venti a deboli settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento e massime in calo al centro sud, massime in aumento sulle zone appenniniche settentrionali.

Sabato 23 poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone orientali (specie sui versanti appenninici emiliano-romagnoli) e meridionali della regione. Possibili pioviggini sull’Appennino fiorentino ed aretino.

Venti: deboli o al più moderati da nord est.

Mari: poco mossi o ancora temporaneamente mossi al largo in mattinata.

Temperature: in calo le minime, massime quasi stazionarie (in calo in appennino e in locale aumento al sud) con valori ancora attorno a 20 gradi.

Domenica 24 sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti in mattinata in Appennino.

Venti: moderati con locali rinforzi da nord est sulla costa centro meridionale.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo con massime generalmente non superiori ai 20 gradi in pianura.

Lunedì 25 sereno al mattino, ma con graduale aumento della nuvolosità a partire da sud.

Venti: da deboli a localmente moderati orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo.