Il Meteo in Toscana: piogge da domani, temperature massime in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in prevalenza nuvoloso per nubi di tipo medio-alto a tratti compatte. Possibili deboli piogge sui settori prossimi alla costa nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli-moderati di Grecale con rinforzi sulla costa centrale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: minime in calo. Massime in diminuzione lungo la costa.

Martedì 26 parzialmente nuvoloso. Possibili piogge nella seconda parte della giornata sui settori nord orientali.

Venti: deboli orientali nelle zone interne con residui rinforzi. Di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 27 evoluzione molto incerta, ad oggi possibile ingresso di un vortice di bassa pressione associato ad aria fredda. Possibili piogge sui settori centro-meridionali.

Venti: moderati-forti di Grecale.

Mari: mossi a largo.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.