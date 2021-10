Il Meteo in Toscana: piogge sparse da domani, più frequenti e insistenti sui rilievi di Massa-Carrara e Lucca

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso sulle zone centro settentrionali, fino a coperto sul nord ovest, poco nuvoloso o velato al sud; deboli e locali piogge saranno possibili sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in particolare sui rilievi, mentre sul resto delle zone settentrionali non sono isolate pioviggini (fenomeni poco significativi).

Venti: meridionali, moderati su Arcipelago, litorale e sui rilievi, con rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi.

Mari: poco mossi, tendenti a divenire mossi al largo in serata.

Temperature: in aumento le minime, in lieve calo le massime.

Giovedì 21 nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone settentrionali con precipitazioni sparse sul nord ovest, più frequenti e insistenti sui rilievi della province di Massa-Carrara e Lucca, dove nel pomeriggio potranno assumere anche carattere temporalesco; sul resto della regione nuvolosità più variabile con possibilità di isolate e temporanee precipitazioni.

Venti: in inizialmente di Scirocco moderati sulla costa in Arcipelago e sui rilievi.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore aumento le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime con valori fino a 19-22 gradi.

Venerdì 22 molto nuvoloso in mattinata con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in trasferimento dalle zone di nord ovest al resto delle zone interne della regione; maggiore variabilità dal pomeriggio con schiarite sul nord e nubi a tratte intense sulle zone meridionali e orientali associate a locali e residui rovesci.

Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa settentrionale, moderati altrove; graduale rotazione ai quadranti settentrionali dal pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime in lieve calo con valori fino a 19-21 gradi.