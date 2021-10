Il Meteo in Toscana: piogge sull’Appennino orientale e calo delle temperature

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvolosità variabile con addensamenti compatti sull’Appennino orientale, sui crinali e a tratti in Maremma, associati a locali precipitazioni; schiarite più ampie attese nel pomeriggio.

Venti: moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore calo fino a valori inferiori alle medie.

Venerdì 8 prevalentemente poco nuvoloso con locali addensamenti, anche compatti, sull’Appennino orientale ove sono attese locali precipitazioni.

Venti: da deboli a moderati settentrionali.

Mari: mossi al largo.

Temperature: stazionarie.

Sabato 9 poco nuvoloso fatta eccezione per addensamenti compatti sull’Appenino orientale associati a locali piogge sui crinali e versanti adriatici.

Venti: settentrionali tra deboli e moderati.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie.