Il Meteo in Toscana: temperature in calo, valori inferiori alle medie del periodo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti nelle zone più orientali.

Venti: in prevalenza deboli settentrionali con locali rinforzi in Arcipelago e costa meridionale.

Mari: poco mossi sotto costa, localmente mossi al largo ma in attenuazione.

Temperature: minime in calo con valori anche inferiori a 10 gradi nelle pianura interne riparate dai venti, massime pressoché stazionarie e inferiori ai 20 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso con nubi in rapido aumento a partire da est e possibili deboli piogge in mattinata sulle zone più orientali. Prevalenza di bel tempo sulla costa. Generale miglioramento dal pomeriggio.

Venti: deboli in prevalenza da st nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo, massime stazionarie o in lieve locale aumento. Valori inferiori alle medie del periodo.

Martedì 12 nubi in aumento con possibili precipitazioni sul nord ovest nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 13 poco nuvoloso con nubi in aumento sulle zone appenniniche e orientali e possibili precipitazioni sull’Appennino nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie; massime in calo sulle zone più orientali.