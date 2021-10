Il Meteo in Toscana: temperature minime in lieve aumento, possibili piogge da mercoledì

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani velato al mattino.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.

Martedì 19 da poco a parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza stratificate.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.

Mercoledì 20 parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali. Deboli piogge dal pomeriggio sui rilievi di nord ovest.

Venti: meridionali, moderati su Arcipelago, litorale e rilievi.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime.

Giovedì 21 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni anche persistenti sui rilievi di nord ovest, a carattere sparso sul resto della regione a partire dal pomeriggio.

Venti: in inizialmente di Scirocco moderati sulla costa in Arcipelago e sui rilievi, tendenti a divenire di Libeccio nel corso del poemeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le minime, pressoché stazionarie le massime o in calo sulle zone di nord ovest.