Il Meteo in Veneto: aumento della nuvolosità tra sabato e domenica, lunedì instabilità e piogge

MeteoWeb

“Fino a venerdì prevarrà la circolazione anticiclonica, con tempo molto stabile, e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel fine settimana la pressione sarà in calo con l’approssimarsi di un flusso meridionale più umido che porta un aumento della nuvolosità sabato e domenica; lunedì il tempo sarà più instabile/perturbato, con precipitazioni diffuse“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature diurne in ulteriore aumento sulle Dolomiti, altrove stabili o in locale diminuzione.

Domani tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino per locali nubi alte; nel corso della giornata estensione della nuvolosità alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati sulle zone orientali, da est o nordest. In montagna tesi meridionali, fino a forti in alta quota.

Mare: Inizialmente mosso, in attenuazione a poco mosso.

Sabato 30 cielo parzialmente nuvoloso in pianura, con qualche occasionale schiarita; cielo inizialmente poco nuvoloso sui rilievi, con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, con prevalenza di nubi medio-alte.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche possibile pioggia dalla sera o tarda sera sulle zone più occidentali.

Temperature: Minime stabili salvo locale aumento in pianura, e massime stabili o in contenuta diminuzione specie sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, in prevalenza deboli da nordest sulla costa e zone orientali. In montagna moderati da sudovest, in rinforzo a tesi dal pomeriggio.

Mare: Calmo o poco mosso.

Domenica 31 cielo nuvoloso salvo qualche possibile locale schiarita al mattino. Probabili precipitazioni sparse di modesta entità, più probabili nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento anche sensibile, massime in diminuzione.

Lunedì 1° Novembre tempo da instabile a perturbato, con nuvolosità estesa e probabilità di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e localmente abbondanti; il limite delle precipitazioni nevose sarà inizialmente alto, attorno ai 2400-2500 metri, poi in sensibile calo verso sera. Temperature minime in lieve aumento, massime stabili o in lieve calo. Venti sciroccali, poi occidentali, moderati in pianura, tesi sulla costa, tesi a tratti forti in quota.