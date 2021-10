Il Meteo in Veneto: avanzamento di un promontorio anticiclonico, tempo stabile nel fine settimana

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale influenzerà ancora marginalmente il tempo sulla nostra regione determinando modesta variabilità nella giornata di venerdì. Da sabato la saccatura scorrerà verso i Balcani lasciando spazio all’avanzamento di un promontorio anticiclonico che determinerà tempo in prevalenza stabile sul Veneto, caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso, specie domenica, e buona visibilità, grazie all’ingresso di venti dai quadranti orientali. Tra lunedì e martedì una nuova saccatura scorrerà a nord dell’arco alpino determinando un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche precipitazione sui settori orientali martedì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi iniziali nubi irregolari seguite da crescenti schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso entro fine giornata salvo possibili nuove foschie/locali nebbie in pianura dopo il tramonto. Non si escludono locali piovaschi o al più brevi rovesci, specie sui settori più meridionali della pianura. Temperature massime in aumento su zone montane e pianura centro-settentrionale, senza variazioni di rilievo sulla pianura meridionale. Venti in quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest; in pianura deboli variabili.

Domani sulle Dolomiti in prevalenza sereno, altrove da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, in prevalenza per nubi basse, con crescenti schiarite dalle ore centrali specie in pianura. Probabili foschie/locali nebbie in pianura fino alle prime ore del mattino in successivo diradamento.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili piovaschi o al più locali rovesci su costa e pianura limitrofa fino al primo mattino.

Temperature: Minime in diminuzione; massime stazionarie in pianura, in calo in montagna o localmente in aumento in alcune valli.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest. In pianura da nord-est, deboli nelle prime ore, poi in progressiva intensificazione fino a moderati, a tratti tesi sulla costa e pianura limitrofa.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Domenica 24 cielo sereno con aria limpida e in prevalenza con ottima visibilità, salvo possibili nubi irregolari sulle Prealpi e pianura occidentali al mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi; sulle zone montane stazionarie o in locale diminuzione nei valori minimi; in generale aumento in quota.

Venti: In pianura in prevalenza da nord-est, moderati/tesi sulla costa, da moderati a deboli sul resto della pianura. In quota deboli da sud/sud-est.

Mare: Mosso.

Lunedì 25 cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Temperature sulle zone montane senza notevoli variazioni salvo massime in leggera flessione in alta quota; in pianura minime in diminuzione, massime stazionarie. I venti in pianura saranno ancora dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa.

Martedì 26 tempo in parte soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori montani e occidentali, maggiore nuvolosità sui settori orientali con possibilità di qualche precipitazione sparsa. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione sulle zone orientali della pianura.