Il Meteo in Veneto: bora forte su Delta del Po e zone limitrofe, temperature in calo nel weekend

MeteoWeb

“Venerdì 8 Bora tesa/forte su Delta del Po e zone limitrofe“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore in Veneto. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “fino a domenica il Veneto continuerà ad essere interessato dall’afflusso di aria da nord-est iniziato giovedì; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno i venti di Bora in pianura, specie su costa e zone limitrofe, e la diminuzione delle temperature verso valori sotto la media in particolare domenica. Lunedì ancora non si verificheranno precipitazioni, mentre martedì attese precipitazioni per l’avvicinamento di una perturbazione da nord“.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in diminuzione a partire dai monti fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque di sera. Le temperature rispetto a giovedì di pomeriggio saranno più alte in modo leggero/moderato, di sera più basse anche di molto con minime nelle ultime ore in varie zone; valori sotto la media, in modo leggero/moderato. Sulla pianura ventoso per Bora specie su Delta del Po e zone limitrofe.

Domani cielo sereno, in alcune valli prealpine nebbie fino al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo rispetto a venerdì, nelle ore notturne anche sensibilmente con minime a fine giornata; valori sotto la media anche di molto.

Venti: Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti deboli/moderati.

Mare: Mosso.

Domenica 10 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a sabato.

Venti: Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, nelle valli deboli/moderati, in alta montagna moderati/tesi fino al pomeriggio e tesi/forti verso sera.

Mare: Mosso.

Lunedì 11 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Martedì 12 alternanza di nuvole e rasserenamenti. Attese delle precipitazioni, più probabili su Rodigino e zone limitrofe, con quota neve attorno ai 1700/1900 m. Temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.