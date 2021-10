Il Meteo in Veneto: cambiamento della circolazione, nel fine settimana arriva la bora

MeteoWeb

“Giovedì 7 ancora venti da nord/nordest tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine, localmente sulle zone pedemontane centro-occidentali; venti di Bora tesa, a tratti forte in serata, sulla costa e pianura limitrofa (in particolare su costa centro-meridionale e su pianura sud-orientale). Venerdì 8 persisterà Bora tesa e a tratti forte sulla costa meridionale e sulla pianura sud-orientale“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore in Veneto. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “la circolazione è ciclonica per la presenza di una depressione con nucleo sull’Italia Centro-Meridionale, ma venerdì tenderà a cambiare e da sabato sarà prevalentemente anticiclonica. Caratteristiche meteorologiche salienti: la Bora in pianura specie su costa e zone limitrofe, fino a domenica ma soprattutto tra giovedì e venerdì; le temperature in calo da sabato“.

Oggi cielo in prevalenza coperto, a tratti leggere diminuzioni della nuvolosità più probabili sui monti. Attese precipitazioni più probabilmente di sera e che entro fine giornata avranno interessato gran parte delle zone pianeggianti ed in modo sparso le zone montane, dove nevicherà sopra i 2000 m di quota; a tratti rovesci ma accumuli modesti. Venti da nord-est, sulla pianura da tesi/forti a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a mercoledì, valori pomeridiani sotto la media anche di molto e valori serali non distanti dalla media.

Domani inizialmente cielo coperto, nel corso della giornata nuvolosità in diminuzione a partire dai monti, di sera ovunque poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura nella prima metà di giornata probabilità bassa (5-25%) per modeste piogge locali, dal pomeriggio assenti. Sui monti assenti.

Temperature: Rispetto a giovedì fino al pomeriggio saranno più alte in modo leggero/moderato, di sera più basse anche di molto con minime nelle ultime ore in varie zone; valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare: Molto mosso.

Sabato 9 cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo rispetto a venerdì, nelle ore notturne anche sensibilmente con minime a fine giornata.

Venti: Da nord-est; sulla pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana, sui monti in prevalenza deboli/moderati e a tratti tesi.

Mare: Mosso.

Domenica 10 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

Lunedi 11 non si verificheranno precipitazioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.