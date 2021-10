Il Meteo in Veneto: cielo sereno fino a venerdì, sabato possibili piogge in pianura

MeteoWeb

“Pressione in aumento. Tra mercoledì e venerdì circolazione pienamente anticiclonica, la caratteristica meteorologica saliente sarà il cielo costantemente sereno o poco nuvoloso. Sabato pressione in calo, atteso un aumento della nuvolosità con qualche modesta pioggia sulla pianura“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Su costa e zone limitrofe nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso di sera, altrove sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a lunedì sulla pianura saranno più alte di pomeriggio e più basse di sera, anche sensibilmente, mentre sui monti in calo in quota e stazionarie nelle valli; valori prossimi alla media.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì di notte avranno andamento irregolare con differenze leggere/moderate e di giorno saranno più alte anche di molto; valori notturni sotto la media e valori diurni sopra la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane

Mare: Mosso.

Giovedì 28 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Di notte con andamento irregolare, di giorno in calo sulla pianura e in aumento sui monti; differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da sud-est in quota.

Mare: Mosso.

Venerdì 29 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

Sabato 30 nuvolosità in aumento, sulla pianura a tratti locali piogge, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti.