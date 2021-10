Il Meteo in Veneto: depressione in avvicinamento, rovesci e temporali il 1° Novembre

MeteoWeb

“Lunedì 1 novembre sono previste precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella seconda metà di giornata. I quantitativi di precipitazione potranno essere anche consistenti specie sulle zone nordorientali della regione. Venti di scirocco, temporaneamente forti, sulla costa e alto Adriatico“: è quanto segnalano gli esperti di Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, i previsori evidenziano che “è in avvicinamento da nord-ovest una depressione i cui effetti più significativi si verificheranno nel corso di lunedì, quando sono attese parecchie precipitazioni; varie precipitazioni anche mercoledì“.

Oggi nuvolosità in aumento da ovest fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera, quando localmente ci saranno modeste piogge (più probabili su Veronese e zone limitrofe) e delle nebbie sulla pianura (più probabili su costa e zone limitrofe). Le temperature rispetto a venerdì di pomeriggio saranno più basse in modo leggero/moderato e di sera più alte anche di molto; valori diurni nella media, valori serali sopra la media in modo leggero/moderato.

Domani generalmente alternanza di nuvole e rasserenamenti; in prevalenza nuvoloso su Veronese e zone limitrofe, e dal pomeriggio anche sulle Prealpi Vicentino-Trevigiane e sul Bellunese. Di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per brevi pioviggini locali, sui monti assenti.

Temperature: Rispetto a sabato generalmente saranno più alte, anche di molto nelle ore notturne, eccezion fatta per stazionarietà di pomeriggio sulla pianura e nelle valli; valori non distanti dalla media.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da sud-ovest, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedi 1° Novembre cielo coperto. Di notte nebbie da diffuse a locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento al mattino.

Precipitazioni: Probabilità in graduale aumento a partire da ovest nella prima metà di giornata e dal pomeriggio ovunque alta (75-100%). Si verificheranno in particolare nella seconda metà di giornata, quando saranno maggiormente probabili anche rovesci, con maggiori accumuli su zone montane e pedemontane. Quota neve fino al pomeriggio ben al di sopra dei 2000 m, di sera in calo fino anche a 1700-2000 m sulle Dolomiti.

Temperature: Di notte in aumento, di giorno in calo eccetto aumenti su costa e zone limitrofe; differenze anche sensibili rispetto a domenica più probabilmente nelle ore diurne.

Venti: Sulla pianura: nella prima metà di giornata deboli/moderati da nord-est; dal pomeriggio su costa e zone limitrofe proverranno tesi/forti da sud-est, andando verso la pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est divenendo moderati/tesi. Sui monti da sud, deboli/moderati nelle valli e moderati/tesi in quota.

Mare: Inizialmente poco mosso, col passar delle ore moto ondoso in aumento, verso sera molto mosso.

Martedì 2 nella prima metà di giornata inizialmente residue precipitazioni ma ben presto rasserenamenti, con alcune nebbie sulla pianura fino al primo mattino. Nella seconda metà di giornata in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con qualche altra precipitazione. Quota neve attorno ai 1700-2000 m. Temperature di notte in calo, di giorno in aumento eccetto diminuzioni in alta montagna.

Mercoledì 3 nuvolosità in aumento, nella prima metà di giornata sulla pianura delle nebbie specie fino all’alba, attese precipitazioni più probabilmente dal pomeriggio con quota neve attorno ai 1800-2100 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno