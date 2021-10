Il Meteo in Veneto: domani prime nubi e piogge, da lunedì fase di tempo perturbato

MeteoWeb

“La pressione è in diminuzione. Sabato, tempo stabile ma solo in parte soleggiato per passaggi di velature. Domenica correnti umide sud-occidentali, associate ad una saccatura in approfondimento sulla Spagna porteranno annuvolamenti e qualche possibile precipitazione. Lunedì la suddetta saccatura in movimento verso est, raggiungerà la nostra regione, determinando una fase di tempo perturbato tra la sera/notte di lunedì e martedì. In seguito la circolazione resterà ciclonica e il tempo variabile/instabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco nuvoloso per velature con tendenza all’aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione rispetto a venerdì. Venti in quota da sud-ovest, in intensificazione fino a moderati/tesi a fine giornata; in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Domani tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a tratti di cielo sereno. Possibile qualche foschia o locale nebbia sulla pianura meridionale fino al primo mattino.

Precipitazioni: Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) sulla pianura orientale specie nella prima metà della giornata per modesti fenomeni locali.

Temperature: Temperature minime in rialzo, massime senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento.

Venti: In quota venti da sud-ovest tesi, a tratti forti in alta quota; nelle valli variabili. In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati, con rinforzi di Scirocco lungo la costa nella seconda parte della giornata.

Mare: Inizialmente poco mosso con moto ondoso in intensificazione fino a mosso, specie al largo.

Lunedì 4 tratti di sereno, soprattutto nella prima parte della giornata, alternati a nuvolosità variabile, con intensificazione della copertura nuvolosa dalla serata. Possibili nubi basse, foschie o nebbie sulla pianura meridionale fino al mattino.

Precipitazioni: In prevalenza assenti fino al tardo pomeriggio; dalla serata aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone occidentali.

Temperature: Prevalentemente in aumento.

Venti: In quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati dai settori orientali.

Mare: Mosso.

Martedì 5 tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto soprattutto sulle zone centro-settentrionali, dove ci saranno precipitazioni estese, frequenti e consistenti; minore probabilità di fenomeni sulle zone meridionali, dove comunque saranno più sporadici e modesti. Limite delle nevicate intorno ai 2700-3000 m. Temperature in diminuzione in montagna e sulla pianura occidentale, senza notevoli variazioni altrove o in aumento le minime su costa e pianura meridionale. Nella prima parte della giornata venti forti da sud in quota e Scirocco su costa e pianura limitrofa.

Mercoledì 6 tempo instabile con schiarite, più probabili nella prima parte della giornata in pianura, alternate a nuvolosità cumuliforme, associata a precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale, con limite della neve in abbassamento fino a 1800-2000 m. Temperature in diminuzione.