Il Meteo in Veneto: instabilità in aumento, in arrivo rovesci sparsi e locali temporali

“Nel pomeriggio odierno ripresa dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale da locali in pianura a sparse su zone montane e pedemontane. Dalla serata a partire dalle zone montane precipitazioni via via più diffuse in estensione alla pianura fino alla prima parte di mercoledì, in seguito instabilità con rovesci sparsi e locali temporali più probabili su pianura e costa. Non sono esclusi locali fenomeni intensi (specie per forti rovesci) in particolare sulla pianura e costa nella giornata di mercoledì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore in Veneto.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “da inizio settimana correnti umide sud-occidentali, convogliate da una saccatura in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, portano una fase di tempo instabile/perturbato fino alla giornata di mercoledì. La situazione tenderà a stabilizzarsi da giovedì, con clima più asciutto, e temperature che si assesteranno su valori più in linea con le medie del periodo“.

Oggi tempo variabile/instabile con schiarite, più significative in pianura alternate ad annuvolamenti più consistenti sulle zone centro-settentrionali. Aumento della probabilità di precipitazioni, anche con rovesci o temporali, più diffuse sulle zone centro-settentrionali, più locali sulla pianura centro-meridionale. Limite delle nevicate in abbassamento fino a 2400-2500 metri. Temperature massime in diminuzione in montagna, pressoché stazionarie altrove.

Domani tempo ancora instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche schiarita sulle zone pianeggianti al mattino, e verso sera sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, con limite della neve in abbassamento fino a 1800-2000 m sulle Dolomiti; fenomeni in esaurimento dal pomeriggio sulle zone montane, mentre in pianura saranno probabili fino alla sera.

Temperature: In diminuzione anche sensibile in quota, con valori che si riporteranno in linea con le medie del periodo.

Venti: In pianura venti inizialmente variabili, con scirocco residuo al mattino, e poi ingresso di venti da nordest, con tratti di bora tesa sulla costa. In montagna moderati da sud, poi in rotazione e in rinforzo fino a tesi da nordest.

Mare: Mosso al mattino, poi molto mosso dal pomeriggio.

Giovedì 7 tempo variabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Possibili precipitazioni, in prevalenza deboli e sparse sulle zone centro orientali della pianura, e qualche debole pioggia locale dalle ore centrali sulle zone montane e pianura occidentale.

Temperature: Valori in generale contenuto calo.

Venti: In pianura venti moderati da nord o nordest, con bora/tramontana sulle zone costiere. In montagna venti tesi, fino a forti in alta quota, da nord est.

Mare: In prevalenza molto mosso, specie sulle zone meridionali.

Venerdì 8 tempo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità stratiforme diffusa. Non si escludono locali deboli precipitazioni nelle prime ore sulle zone orientali della pianura. Temperature in contenuta ripresa. Venti moderati di nordest sulla pianura interna, tesi con bora sulla costa e zone orientali.

Sabato 9 tempo inizialmente soleggiato, con nuvolosità in aumento nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali deboli precipitazioni dal pomeriggio. Temperature minime in calo e massime senza sensibili variazioni.