Il Meteo in Veneto: piogge estese e persistenti da stasera, rinforzo dei venti di Scirocco

“Tra lunedì sera e martedì sera precipitazioni estese e localmente persistenti sulle zone centro settentrionali, più discontinue altrove, anche a carattere di forte rovescio e temporale; quantitativi in genere abbondanti sulle zone montane e pedemontane (localmente molto abbondanti sulle Prealpi) e localmente sulla pianura centro settentrionale. Rinforzo dei venti di Scirocco sulla costa e dai quadranti meridionali sui rilievi in quota“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore in Veneto.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “da inizio settimana correnti umide sud-occidentali, convogliate da una saccatura in approfondimento sulla Spagna, porteranno annuvolamenti, conducendo poi ad una fase di tempo instabile/perturbato tra la sera di lunedì e martedì, e poi ancora nella giornata di mercoledì. La situazione diverrà più stabile giovedì, con clima più asciutto e temperature più in linea con le medie del periodo“.

Oggi annuvolamenti irregolari e qualche schiarita, con progressiva intensificazione della copertura nuvolosa. Probabilità di precipitazioni in aumento a partire dalle zone montane e occidentali specie nel pomeriggio/sera; si tratterà di fenomeni dapprima locali e poi da sparsi a diffusi, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. In montagna dalla sera venti meridionali a tratti tesi, o forti/molto forti in alta quota. In pianura venti in rinforzo dai settori orientali, con Scirocco lungo la costa durante la notte.

Domani tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto sulle zone montane e della pianura centro-settentrionale, e nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali schiarite dalla mattinata, sulle zone centro-meridionali della pianura.

Precipitazioni: Precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, frequenti e abbondanti sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura settentrionale; fenomeni più sparsi o locali sulla pianura centro-meridionale. Limite delle nevicate in abbassamento fino a 2400-2800 m nel pomeriggio.

Temperature: Minime stabili o in lieve diminuzione. Massime in diminuzione in montagna, pressoché stazionarie altrove.

Venti: In quota inizialmente forti da sud, in progressiva attenuazione a partire dalla mattina fino a moderati e in rotazione a sud-ovest. In pianura in prevalenza moderati dai quadranti meridionali, tesi sulla costa; sulle zone settentrionali della pianura in prevalenza moderati da nordest.

Mare: Generalmente molto mosso.

Mercoledì 6 tempo ancora instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche schiarita sulle zone pianeggianti al mattino, e verso sera sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, con limite della neve in abbassamento fino a 1800-2000 m sulle Dolomiti; fenomeni in esaurimento dal pomeriggio a partire dalle zone montane.

Temperature: In diminuzione anche sensibile in quota, con valori che si riporteranno in linea con le medie del periodo.

Venti: In pianura venti inizialmente variabili, con scirocco residuo al mattino, e poi ingresso di venti da nordest, con tratti di bora tesa sulla costa. In montagna moderati da sud, poi in rotazione e in rinforzo fino a tesi da nordest.

Mare: Mosso al mattino, poi molto mosso dal pomeriggio.

Giovedì 7 tempo in prevalenza stabile e generalmente soleggiato, salvo probabile nuvolosità stratiforme residua a sudest al mattino; clima più fresco, asciutto e ventilato. Temperature in calo nelle minime, in ripresa le massime almeno sulle zone montane e centro-settentrionali della pianura.

Venerdì 8 tempo in parte soleggiato, con tratti di nuvolosità soprattutto nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali deboli precipitazioni. Temperature senza sensibili variazioni.