Il Meteo in Veneto: piogge tra giovedì e venerdì, tempo stabile nel fine settimana

MeteoWeb

“Pressione in diminuzione per l’avvicinamento da nord-ovest di una depressione che porterà qualche pioggia tra giovedì e venerdì. Nel fine-settimana, l’area depressionaria in trasferimento sull’Italia centrale, convoglierà correnti fresche e asciutte da nord-est, portando tempo stabile, aria limpida e calo termico“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o anche coperto in serata. Temperature diurne in locale variazione. Moderati rinforzi dei venti dai settori meridionali in pianura e intensificazione dei venti da sud-ovest fino a tesi/forti in serata, in quota.

Domani domani nuvoloso o molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulla pianura meridionale, medio-bassa (25-50%) altrove per fenomeni sporadici e discontinui. Le precipitazioni saranno in generale modeste, tranne in serata, quando potranno verificarsi dei rovesci o temporali su Prealpi e pianura.

Temperature: Prevalentemente in aumento le minime; le massime saranno in aumento su buona parte della pianura, in diminuzione sulle Dolomiti, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota inizialmente forti da sud-ovest, poi moderati/tesi occidentali, in ulteriore attenuazione e tendenti a disporsi da nord-ovest a fine giornata. Nelle valli variabili. Lungo la costa e, fino a metà giornata, sulla pianura meridionale, moderati a tratti tesi da sud-ovest o da sud; sul resto della pianura deboli variabili.

Mare: Mosso.

Venerdì 22 nuvolosità variabile con maggiori addensamenti a inizio giornata alternati a schiarite crescenti nel corso del pomeriggio. Tra la notte ed il primo mattino probabili riduzioni della visibilità per foschie o nebbie in pianura.

Precipitazioni: In montagna in prevalenza assenti. In pianura fino a metà giornata probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire dalle ore centrali.

Temperature: In diminuzione, salvo le massime su zone montane e pianura nord-orientale, dove saranno in aumento. Minime del giorno raggiunte a fine giornata.

Venti: In quota deboli occidentali fino a metà giornata, moderati da nord-ovest in seguito; nelle valli variabili. In pianura inizialmente deboli variabili, dalla mattina moderati da nord-est.

Mare: Mosso.

Sabato 23 cielo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti soprattutto in pianura a inizio giornata e crescenti schiarite dal pomeriggio. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature in calo. In pianura moderata ventilazione da nord-est.

Domenica 24 cielo sereno, al più poco nuvoloso sulle Prealpi, con aria limpida e ottima visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati da nord-est in pianura nella prima parte della giornata.