Il Meteo in Veneto: poche nubi con venti da nord-est

“L’incursione di un nucleo ciclonico dai Balcani porta aria fresca di origine continentale, che sulla nostra regione si associa a poche nubi con venti da nord-est a tratti localmente tesi in quota e sulla costa; una saccatura d’aria fredda giungerà da nord martedì, con maggior variabilità e qualche possibile modesta precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, salvo locali modesti annuvolamenti, con clima fresco; venti in prevalenza da nord-est salvo variabilità e attenuazione sulle zone più occidentali, in pianura da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa verso l’interno, sulle zone montane da moderati o localmente tesi a deboli o localmente moderati andando dalle quote più elevate delle Prealpi alle valli.

Domani cielo fino a gran parte del pomeriggio da sereno a poco nuvoloso, qualche addensamento a fine giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo.

Venti: In prevalenza da nord-est, ma tendenti ad una direzione variabile nelle valli e sull’entroterra pianeggiante; perlopiù tesi o localmente a tratti forti in quota, da tesi a moderati sulla costa e da moderati a più spesso deboli altrove.

Mare: Mosso, a tratti anche molto mosso al largo del litorale sud.

Lunedì 11 prevarranno in montagna un cielo poco nuvoloso, in pianura una leggera variabilità con nubi alternate a spazi di sereno probabilmente più ampi e precoci sulle zone interne.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) su bassa pianura e costa, bassa (5-25%) sul resto della pianura e nulla o molto bassa (0-5%) in montagna; si tratterà eventualmente di qualche modesta pioggia all’inizio della giornata.

Temperature: In aumento, a parte le minime sulle zone centro-meridionali che subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota da nord-est, da tesi a moderati, salvo iniziali residue fasi di rinforzo sulle Prealpi; su costa e bassa pianura moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulle zone sud-orientali; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Inizialmente da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 12 leggera variabilità, con nubi alternate a spazi di sereno; in qualche fase saranno possibili un po’ di precipitazioni, con limite delle eventuali spruzzate di neve in abbassamento fino a circa 1600/1900 m; per le temperature prevarrà una diminuzione specie in montagna, salvo alcune contenute controtendenze delle minime su pianura e Prealpi.

Mercoledì 13 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche qualche temporaneo addensamento; specie su bassa pianura e costa, sarà possibile qualche modesta precipitazione di carattere residuo; temperature perlopiù in calo.