Il Meteo in Veneto: pressione in aumento e stabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Pressione in aumento, a causa della progressiva affermazione di un promontorio anticiclonico in espansione da ovest; solo sabato una modesta saccatura in discesa dal Nord Europa porterà alcuni annuvolamenti ma in un contesto di tempo in prevalenza stabile“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno, salvo parziali annuvolamenti di tipo cumuliforme. Temperature diurne prevalentemente in diminuzione, con valori sotto la media del periodo e minime in montagna quasi ovunque sottozero. Venti in quota moderati/tesi da nord-est, altrove deboli variabili.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità alta. In pianura probabile qualche foschia fino al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in leggera diminuzione in pianura, in rialzo in montagna. Massime in aumento, leggero in pianura, contenuto in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori settentrionali. In pianura deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Sabato 16 poco o parzialmente nuvoloso per sviluppo di qualche cumulo. Tra la notte ed il primo mattino foschie o locali nebbie in pianura, specie sui settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo le massime in montagna che saranno stazionarie.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali; altrove deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 17 cielo poco nuvoloso per nubi basse, con foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle fino al primo mattino. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento le minime in pianura.

Lunedì 18 cielo poco nuvoloso per nubi basse a inizio giornata e passaggi di velature in seguito. Fino al primo mattino foschie e locali nebbie in pianura. Temperature senza notevoli variazioni o in aumento le massime in montagna.