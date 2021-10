Il Meteo in Veneto: pressione in calo nel fine settimana

MeteoWeb

“Fino a venerdì circolazione anticiclonica, la caratteristica meteorologica saliente sarà il tempo molto stabile, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel fine settimana la pressione sarà in calo con l’approssimarsi di un flusso meridionale più umido che porta un aumento della nuvolosità sabato e domenica“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature diurne in lieve ulteriore aumento, con valori un po’ sopra le medie del periodo.

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento sulle Dolomiti, altrove minime stabili e massime in locale diminuzione.

Venti: Sulla pianura centro orientale venti moderati da nord-est, all’interno in prevalenza deboli variabili. In quota inizialmente deboli/moderati da sudest, poi in rinforzo fino a tesi meridionali verso sera.

Mare: Mosso.

Venerdì 29 tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino per locali nubi alte; nel corso della giornata estensione della nuvolosità alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati sulle zone orientali, da est o nordest. In montagna tesi meridionali, fino a forti in alta quota.

Mare: Inizialmente mosso, in attenuazione a poco mosso.

Sabato 30 cielo parzialmente nuvoloso in pianura, con qualche occasionale schiarita; cielo inizialmente poco nuvoloso sui rilievi, dove si avrà aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, con prevalenza di nubi medio-alte. Dalle ore centrali non si escludono locali deboli piogge sulla pianura sudorientale. Temperature minime stabili salvo locale aumento in pianura, e massime stabili o in contenuta diminuzione specie sulle Dolomiti.

Domenica 31 cielo in prevalenza nuvoloso, salvo qualche parziale schiarita. Temperature minime in aumento anche sensibile, massime stabili o in locale lieve aumento.