Il Meteo in Veneto: progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni

“Nei prossimi giorni la progressiva affermazione di un promontorio anticiclonico in espansione da ovest porta una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con progressivo aumento delle temperature, assenza di precipitazioni, e possibili nebbie specie da inizio settimana“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per nuvolosità alta; precipitazioni assenti. Clima asciutto con buona visibilità, venti in prevalenza deboli, e temperature diurne in contenuto aumento.

Domani poco nuvoloso con qualche nube alta in transito al mattino. Tra la notte ed il primo mattino possibili locali foschie o nebbie sulla pianura sudoccidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in aumento, salvo le massime in montagna che saranno stazionarie.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati settentrionali; in pianura deboli variabili, salvo in prevalenza moderati settentrionali sulla costa.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 17 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube bassa sui rilievi al mattino, e qualche possibile foschia o locale nebbia sulla pianura sudoccidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori senza notevoli variazioni salvo locale aumento delle minime in pianura.

Venti: In quota deboli settentrionali; in pianura generalmente deboli variabili, salvo moderati da nordest sulla costa al mattino.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 18 cielo poco nuvoloso per nubi alte in transito. Fino al primo mattino probabili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature senza notevoli variazioni, salvo aumento delle massime in montagna.

Martedì 19 cielo poco nuvoloso per nubi alte in transito. Fino al primo mattino probabili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature in generale aumento.