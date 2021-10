Il Meteo in Veneto: tempo in prevalenza stabile, qualche annuvolamento del weekend

MeteoWeb

“La depressione che ha interessato la regione nella giornata di mercoledì si sposterà verso i Balcani con effetti del tutto marginali se non per l’afflusso di Bora in particolare sulla costa. Seguirà l’avanzamento di un promontorio anticiclonico che sarà in parte influenzato, sabato, da una circolazione ciclonica sull’Europa nord-orientale, che potrà determinare qualche maggiore annuvolamento in un contesto di tempo in prevalenza stabile“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti. Sulle zone montane nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento sui settori più settentrionali della pianura. Bora inizialmente moderata, a tratti tesi sulla costa in successiva attenuazione.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti irregolari al mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in lieve calo, salvo in quota dove risulteranno in aumento.

Venti: Sulla costa, e in parte nell’entroterra, fino a parte della mattinata Bora moderata/tesa, in successiva attenuazione. Nel pomeriggio venti deboli variabili. In quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Venerdì 15 in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, in aumento sulle zone montane. Massime in aumento sulle zone montane, in calo in quota; senza notevoli variazioni in pianura.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 16 cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di modesti cumuli sulle zone prealpine nel pomeriggio. Nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature minime in generale aumento, massime stazionarie. Bora a tratti moderata sulla costa.

Domenica 17 tempo stabile con iniziali nubi irregolari in successivo diradamento, seguite da cielo sereno o poco nuvoloso salvo possibile sviluppo di locali annuvolamenti al pomeriggio sui rilievi prealpini. Nelle ore più fredde probabili locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Temperature minime stazionarie o in locale aumento in pianura, massime senza notevoli variazioni. Fino alle prime ore del mattino residui rinforzi di Bora sulla costa.