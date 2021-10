Il Meteo in Veneto: weekend con tempo stabile, nubi in aumento e piogge da martedì 26 ottobre

MeteoWeb

“Da sabato comincerà ad instaurarsi un promontorio anticiclonico sull’Europa centrale che determinerà tempo stabile sul Veneto, con miglioramento della visibilità grazie all’ingresso di venti dai quadranti orientali. Martedì una nuova saccatura scorrerà verso est determinando un aumento della nuvolosità con probabili precipitazioni, specie sui settori orientali. In seguito si isolerà un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale mentre a nord-est la pressione tenderà ad aumentare“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tendenza ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite specie sui settori settentrionali e nord-orientali mentre altrove nuvolosità ancora a tratti consistente, in progressiva diminuzione. Temperature massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in calo in montagna o localmente in aumento in alcune valli. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest; in pianura da nord-est in progressiva intensificazione fino a moderati, a tratti tesi, sulla costa e pianura limitrofa.

Domani cielo sereno con aria limpida e in prevalenza con ottima visibilità, salvo possibili nubi basse in Valbelluna e nubi irregolari su Prealpi e pianura occidentali al mattino. Nel corso del pomeriggio ingresso di nubi alte a partire dai settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi; sulle zone montane senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza da nord-est, moderati/tesi sulla costa, da moderati a deboli sul resto della pianura. In quota deboli da sud/sud-est.

Mare: Mosso.

Lunedì 25 cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, per passaggi di nubi alte. Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane senza notevoli variazioni salvo minime in aumento in quota; in pianura minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o localmente in lieve calo.

Venti: In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati nell’entroterra; sulla costa da moderati/tesi a deboli/moderati. In quota moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso a poco mosso nel corso del pomeriggio.

Martedì 26 tempo in parte soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori montani e occidentali della pianura con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Sui settori settentrionali e orientali parzialmente nuvoloso/nuvoloso con probabili precipitazioni, a tratti diffuse. Temperature minime in aumento; massime in diminuzione, salvo sui settori più occidentali dove risulteranno stazionarie.

Mercoledì 27 tempo di nuovo stabile ma con nuvolosità irregolare, specie in pianura, salvo sui settori dolomitici dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento, localmente anche sensibile.