Maltempo: il Piemonte chiede lo stato d’emergenza per l’Alessandrino

MeteoWeb

La Regione Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza per il territorio alessandrino colpito nei giorni scorsi dal maltempo. La domanda, firmata dal presidente Alberto Cirio, e’ stata trasmessa oggi a Roma. Proseguono intanto le ricognizioni per verificare la presenza di eventuali danni in altre province del Piemonte.

Il governatore Cirio e l’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, che nei giorni scorsi ha effettuato vari sopralluoghi per monitorare la situazione e il suo evolversi, sono in costante contatto con il Capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che ha assicurato la massima attenzione, in particolare per quanto accaduto nella zona dell’Ovadese e dell’Acquese.