Il Chalinolobus morio, un micro pipistrello dal peso di 9 grammi e dall’apertura alare di appena 4,2cm

Il Chalinolobus morio è un micro pipistrello endemico dell’Australia e relativamente comune in alcune aree dell’est e del sud, inclusa la Tasmania. Questi pipistrelli si sono adattati bene alle città australiane, tanto da sentirsi a casa nelle strade di Melbourne o sulla Sunshine Coast del Queensland. Nel bosco, si trovano annidati in gruppi fitti fino a poche centinaia di esemplari nei nidi abbandonati degli uccelli o nelle cavità degli alberi.

I Chalinolobus morio hanno un aspetto molto curioso. Hanno un’apertura alare massima di soli 4,2cm e pesano appena 9 grammi. Hanno piccoli lobi di carne agli angoli della bocca e sotto il labbro inferiore. Il loro pelo ricorda il colore del cioccolato. Il nome della specie, morio, significa “figlio della notte”.

I Chalinolobus morio non sono facili da vedere quanto le più grandi volpi volanti che frequentano i cieli dell’Australia. Il parente più stretto dei Chalinolobus morio, ossia il Chalinolobus gouldii, invece, è il pipistrello più diffuso in Australia: la specie si trova in tutto il Paese, ad eccezione della Cape York Peninsula. I piccoli di questa specie, che sono spesso gemelli, nascono a fine primavera o in estate e vengono svezzati a dicembre e gennaio per uscire da soli.