In Alto Adige, tornano i mercatini di Natale con mascherine e Green Pass

Lo scorso anno erano stati annullati a causa della pandemia di Covid-19, ma quest’anno sono pronti a tornare i mercatini di Natale dell’Alto Adige. Si apriranno il 25 novembre (Bolzano, Bressanone, Merano, Vipiteno e Brunico) ma ci saranno ancora delle regole da rispettare per visitarli. Stando alla prima bozza, ci sarà l’obbligatorietà del Green Pass, la mascherina chirurgica indossata quando si cammina tra gli stand anche se in ambiente all’aperto, e una distanza tra persone di almeno un metro.

Per verificare gli accessi, potrebbero essere istituiti dei braccialetti e, in caso di sovraffollamento, potrebbero essere introdotto il principio del contingentamento. A Bolzano le bancherelle potrebbero essere 60 (20 in meno rispetto alle precedenti edizioni).