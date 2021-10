In cielo protagonista la Luna del Cacciatore, potrebbe impedire di vedere le stelle cadenti d’autunno

MeteoWeb

La Luna piena di questa settimana, la Luna del Cacciatore, illuminerà con la sua pallida luce le foglie ormai in piena veste autunnale.

La Luna sarà piena mercoledì esattamente alle 14:57 UTC (16:57 ora italiana), quando il Sole, la Terra e la Luna si allineeranno (in quest’ordine). Poiché l’orbita della Luna è inclinata di circa 5 gradi rispetto a quella terrestre, spesso è un po’ più alta o più bassa dell’ombra terrestre, il che consente al Sole di riversare la sua luce sul lato della Luna rivolto verso la Terra, quando c’è il plenilunio.

La Luna del Cacciatore apparirà piena per 3 giorni, fino al 21 ottobre.

Nello stesso periodo è previsto il picco delle Orionidi, e il chiarore lunare potrebbe rendere difficile vedere le stelle cadenti.

La Luna piena di Ottobre è comunemente nota come “Luna del Cacciatore”, un nome che risale al 1710, secondo l’Oxford English Dictionary. In questo periodo dell’anno in i cacciatori possono trovare animali ingrassati, come ad esempio i cervi, secondo il Farmer’s Almanac.

Gli scienziati hanno recentemente coniato un nuovo soprannome per questa Luna piena: Lucy Moon, in onore della missione Lucy della NASA, lanciata il 16 ottobre e in viaggio verso gli asteroidi troiani. Lucy trascorrerà 12 anni esplorando 7 oggetti, oltre a un asteroide della fascia principale degli asteroidi che Lucy incontrerà lungo il suo percorso.

Per quanto riguarda lo sciame meteorico delle Orionidi, la luce della Luna piena probabilmente renderà difficile vederne le scie.

“Le Orionidi, francamente, faranno schifo quest’anno, la Luna sarà in cielo tutta la notte, dal tramonto all’alba“, ha dichiarato a Space.com l’esperto della NASA Bill Cooke.

Le Orionidi sono originate dai frammenti della cometa di Halley, che transita vicino alla Terra ogni 75 anni circa. La pioggia di meteore sembra provenire dalla costellazione di Orione, da cui prende il nome. Il periodo più favorevole all’osservazione va dal 18 al 23 ottobre, con picco previsto il 21/22 ottobre.