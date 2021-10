In salvo gli alpinisti bloccati sul Monte Bianco, hanno raggiunto il bivacco Vallot

MeteoWeb

In salvo i tre alpinisti bloccati questa notte a quota 4.700 sul Monte Bianco. Grazie alle indicazioni fornite dagli operatori del Sav, dalla Centrale unica del soccorso, hanno raggiunto il bivacco Vallot alle 4.

In mattinata il Soccorso Alpino Valdostano deciderà, in base alle condizioni fisiche e al meteo, se procedere al recupero in elicottero.