Incendi, ancora fiamme in California: evacuazioni a Santa Barbara, il forte vento complica le operazioni [FOTO]

Allarme nel Sud della California dove un gigantesco incendio minaccia edifici e strade: ha costretto ad evacuazioni e alla chiusura per quasi 24 ore della principale autostrada, la US 101.

Almeno 200 i Vigili del Fuoco impegnati a domare il rogo Alisal, che ha già distrutto da lunedì oltre 8mila acri lungo la zona costiera di Santa Barbara.

Centinaia le case minacciate dalle fiamme, con evacuazioni nelle zone del Refugio Canyon e di El Capitan.

Il forte vento complica le operazioni, impedisce agli aerei di entrare in azione.