Incendio a Roma: in fiamme deposito Atac, 20 bus distrutti

MeteoWeb

Un incendio è divampato a Roma, al deposito bus di Tor Sapienza, per “ragioni da accertare“: lo ha reso noto Atac spiegando che il “rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone“.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto.