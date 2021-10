Incendio a Torino, in fiamme capannone: “tenete le finestre chiuse e indossate la mascherina all’aperto”

MeteoWeb

“Tenete le finestre chiuse e indossate la mascherina all’aperto fino al termine dell’emergenza“: è la raccomandazione, a scopo precauzionale, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Torino, Alberto Unia, in merito all’incendio divampato questa mattina in via Veronese.

Le fiamme, divampate nel magazzino di una ditta che si occupa del trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici, hanno generato una colonna di fumo nero e l’odore di plastica bruciata è stato segnalato in diverse zone della città.

Arpa Piemonte sta effettuando tutti i monitoraggi ambientali utili a verificare i livelli di microinquinanti dell’aria.