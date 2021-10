Maxi incendio in uno stabilimento di plastica ad Airola: enorme nube tossica arriva a Napoli, domani scuole chiuse in alcuni Comuni – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, è divampato un grosso incendio all’interno dello stabilimento Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive, ad Airola (Benevento). Le fiamme hanno avvolto un deposito di plastica e si udivano forti esplosioni. Dal sito, si è sollevata un’enorme nube nera, che ormai avvolge gran parte della Valle Caudina. Il fumo denso e tossico è arrivato anche nel Napoletano e nel Casertano.

Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento, ma si attendono rinforzi anche da altre province. Non ci sarebbero feriti perché il rogo è divampato in una zona dell’azienda adibita a deposito e tutte le maestranze al lavoro sono state subito allontanate.

L’aria è irrespirabile e i sindaci dei comuni caudini, sia sul versante sannita, sia sul versante irpino hanno emesso avvisi di allerta per la popolazione invitando tutti a chiudersi in casa, a non uscire e a mantenere le finestre chiuse. Ma tante persone che abitano vicino allo stabilimento hanno deciso di lasciare le proprie case. Il Vicesindaco di Airola, Michele Napoletano, definisce la situazione “drammatica”.

Scuole chiuse in diversi Comuni

Nella giornata di domani, giovedì 14 Ottobre 2021, tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Airola resteranno chiuse. A scopo precauzionale ed in attesa degli accertamenti, il Comune consiglia anche di evitare il consumo di frutta e verdura del territorio o di consumarle previa ancora più accurata azione di risciacquo e di evitare la pratica sportiva all’aperto.

Domani le scuole resteranno chiuse anche ad Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

La nota di Arpa Campania

“Dal tardo pomeriggio, tecnici del Dipartimento Arpac di Benevento sono al lavoro per svolgere indagini ambientali. Il personale dell’Agenzia ha effettuato una attenta ricognizione dello stato dei luoghi, nel corso della quale ha individuato la tipologia di materiale assoggettato all’incendio, le modalità costruttive dell’edificio coinvolto, nonché il contesto antropico e ambientale in cui è ubicato il sito colpito dalle fiamme. Sulla base dell’esame dei materiali soggetti all’incendio, i tecnici Arpac stanno procedendo ad installare, nei pressi del sito, in posizioni significative, campionatori passivi a simmetria radiale, allo scopo principale di rilevare le concentrazioni di COV (composti organici volatili) aerodispersi. Arpac sta inoltre procedendo a installare un campionatore ad alto flusso per la determinazione della concentrazione di diossine e furani aerodispersi”, riporta una nota di Arpac.

“L’Agenzia sta valutando inoltre, in base all’evoluzione del quadro dei dati disponibili, di posizionare un laboratorio mobile per integrare il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio interessato dall’incendio. Nei prossimi giorni, inoltre, si provvederà al campionamento dei suoli superficiali (top soil), in terreni situati lungo la direzione di prevalente dispersione della colonna di fumo generata dall’incendio, per valutare eventuali impatti da ricaduta del particolato originato dalla combustione. I risultati delle attività in corso saranno pubblicati non appena disponibili”, conclude la nota.