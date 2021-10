Incidente in Repubblica Ceca, cade cabina di funivia: morto il conducente, salvate 14 persone

MeteoWeb

Incidente a Jested, in Repubblica Ceca. E’ caduta questa mattina la cabina di una funivia: a bordo non erano presenti passeggeri, ma il conducente è rimasto ucciso. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i soccorritori sono intervenuti per salvare i 14 passeggeri dell’altra cabina dell’impianto, che è rimasta appesa al cavo. Non ci sono feriti.

La cabina della funivia è caduta un giorno prima della chiusura dell’impianto per la revisione quinquennale.

E’ in funzione dal 1933 ed è stata completamente rifatta negli anni ’70. Sulle cause dell’incidente è stata aperta un’inchiesta.