Incidenti in Montagna: precipita da parete rocciosa in Trentino, grave ragazza di 20 anni

MeteoWeb

Incidente sopra Savignano di Pomarolo, in Trentino: una giovane è precipitata da 15 metri mentre si stava arrampicando lungo una parete rocciosa. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando un passante ha sentito dei lamenti provenire dal fondo di una scarpata e ha allertato i soccorsi.

La squadra d’emergenza della stazione Vallagarina e i vigili del fuoco sono riusciti a individuare 20enne in breve tempo: ferita e in stato confusionale, è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.