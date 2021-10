Covid: senatori dell’Oregon chiedono indagini sulla manipolazione dei dati sugli effetti avversi dei vaccini

MeteoWeb

I senatori dello stato dell’Oregon Kim Thatcher e Dennis Linthicum, entrambi repubblicani, hanno presentato una petizione al procuratore ad interim degli Stati Uniti Scott E. Asphaug per avviare un’indagine del grand jury sulla misurazione delle statistiche COVID-19 da parte dei Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) e del Food e Drug Administration (FDA).

Thatcher e Linthicum hanno presentato la petizione in una lettera il 16 agosto scorso dopo aver raccolto le firme di 1.718 abitanti dell’Oregon e 53.032 americani. Nella petizione, i senatori hanno espresso preoccupazione per la misurazione e la segnalazione delle reazioni avverse al vaccino COVID-19, inclusi decessi e lesioni. I legislatori hanno affermato che un informatore, sotto testimonianza giurata, ha affermato che i dati riportati dal sistema di segnalazione degli eventi avversi dei vaccini del CDC potrebbero essere stati sottostimati di un fattore cinque.

Per quanto riguarda la diagnosi di COVID-19 attraverso test PCR ampiamente utilizzati, i senatori hanno affermato che l’impostazione di un particolare parametro di test da parte del CDC e della FDA ha generato “falsi positivi con conseguente numero gonfiato di casi COVID, ricoveri e decessi“. L’epidemiologo di Harvard, il dottor Michael Mina, ha dichiarato al New York Times nell’agosto 2020 che i test con una soglia troppo alta possono rilevare non solo virus vivi ma anche frammenti genetici. Mina ha suggerito di impostare il limite a 30 cicli o meno.

Thatcher ha espresso preoccupazione per la soglia del ciclo di 28 durante i test su individui vaccinati. Secondo la petizione, è probabile che un cut-off basso “elimini i risultati falsi positivi e quindi riduca il numero di casi di ‘svolta’ del vaccino”. Thatcher e Linthicum hanno affermato di aver consultato ampi gruppi di medici, epidemiologi e virologi in merito alla segnalazione statistica di COVID-19.

“Inoltre, siamo profondamente preoccupati che la letteratura scientifica continui a fornire prove empiriche che esistono trattamenti sicuri ed efficaci e strategie di gestione per le infezioni da COVID, ma non vengono messe a disposizione degli americani più bisognosi”, continua la lettera. Stand for Health Freedom (SHF), un’organizzazione senza scopo di lucro che ha aiutato con la petizione, ha dichiarato in una dichiarazione che la petizione è stata presentata un mese prima del rilascio pubblico per “proteggere le persone coinvolte“.

SHF ha anche citato uno studio del marzo 2020 secondo cui il CDC ha enfatizzato eccessivamente il COVID-19 come causa di morte nella compilazione delle sue statistiche mentre “elude più leggi federali” nel processo.