India, il monsone di sud-ovest ha lasciato il Paese: piogge record a Delhi

Il monsone di sud-ovest ha abbandonato l’India, dopo 5 mesi: lo ha annunciato l’IMD, il Dipartimento meteorologico indiano.

Il ritiro del monsone, che ha colpito principalmente Kerala e Karnataka, è iniziato il 6 ottobre.

Di norma, il monsone della zona sud- ovest del Paese si ritira a partire dal 15 ottobre, e in seguito i venti invertono la direzione e si allineano lungo la direzione nordest.

A metà settembre si sono registrate piogge record sulla capitale indiana, per 5 giorni consecutivi: in quel periodo, secondo gli esperti IMD, Delhi ha registrato le maggiori precipitazioni per il mese di settembre da 77 anni, e le seconde da 121 anni.