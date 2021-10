India, mini ciclone si abbatte sul Kerala: almeno 3 morti, piogge e inondazioni stanno colpendo vari distretti

MeteoWeb

A causa del passaggio sulle coste centro orientali del Mare Arabico di un mini ciclone, piogge e inondazioni stanno colpendo vari distretti del Kerala indiano: al momento sono state riportate 3 vittime, tra cui 2 bambini.

Diyana Fathima, di 7 anni, e Lubana Fathima, appena 6 mesi, sono stati uccisi nel sonno dal crollo della loro abitazione, in un villaggio del distretto di Malappuram. I genitori e gli altri familiari sono sopravvissuti.

E’ stato invece trascinato via dall’acqua contadino del distretto di Kollam, sorpreso dal maltempo nel campo in cui stava lavorando. L’Istituto Meteorologico indiano ha diramato un’allerta arancione per oggi e domani, che riguarda 9 dei 14 distretti dello Stato.