Mistero nel Nord/Est dell’Inghilterra: migliaia di crostacei morti sulle spiagge di Marske-by-the-Sea

Le autorità britanniche stanno indagando su quanto accaduto a Marske-by-the-Sea, nel Nord/Est dell’Inghilterra: migliaia di creature marine – prevalentemente crostacei – sono state rinvenute morte sulle spiagge della cittadina.

Un residente ha riferito alla CNN di tonnellate di alghe ammucchiate sulla spiaggia fino all’altezza della vita, mescolate a migliaia di granchi e altri crostacei morti: con la progressiva decomposizione l’odore era insopportabile.

L’Agenzia per l’ambiente del Regno Unito ha reso noto che sta collaborando con il Centro per l’ambiente e l’Autorità per la conservazione della pesca costiera per risalire alle cause del fenomeno.

“Sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti, cozze e granchi” per “accertare se un incidente di inquinamento potrebbe aver contribuito alla morte degli animali“, ha dichiarato alla CNN il portavoce dell’Agenzia per l’ambiente.