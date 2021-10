Inondazioni nel Nord/Est dell’India: almeno 17 morti nello Stato himalayano dell’Uttarakhand [VIDEO]

MeteoWeb

Diffuse inondazioni hanno colpito negli ultimi giorni lo Stato himalayano dell’Uttarakhand, nel Nord/Est dell’India: almeno 17 le vittime e una dozzina i dispersi.

Un violento nubifragio ha spazzato via lunghi tratti di strade e ha causato una frana che ha travolto centinaia di case. Il governatore dello Stato, Puskar Singh Dhami, ha assicurato che tutte le persone bloccate dalle inondazioni saranno tratte in salvo. Scuole e uffici sono stati chiusi, mentre un centinaio di turisti è isolato in un resort a Ramgarh, vicino al lago Nainital. Nella città sacra di Rishikesh il Gange è esondato.