Integratore alimentare per digestione, regolarità intestinale e reflusso richiamato dagli scaffali: è contaminato da cloroetanolo

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un integratore alimentare a marchio Pharma Mum italia s.r.l. Si tratta del prodotto Reflutask 20 stick pack, utilizzato per favorire la digestione, regolarizzare il transito intestinale e tenere a bada il reflusso esofageo. Il lotto ritirato dagli scaffali è il n°202578, con data di scadenza indicata in 30/11/2022, prodotto da Pharmaxima s.r.l.

Nel motivo del richiamo si legge: “Viene riscontrato 2-Cloroetanolo nel carbonato di calcio presente“. Chi avesse già acquistato il prodotto in questione può effettuare il resto scrivendo alla mail: servizioclienti@pharmamum.it