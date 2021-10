Integratore di vitamina D ritirato dal mercato: contaminato da ossido di etilene [MARCHIO E LOTTO]

MeteoWeb

L’integratore alimentare +D Osteo a marchio Nutriva, di Cabassi e Giurati spa, è stato richiamato dal Ministero della Salute per contaminazione. In particolare è stato sottoposto a richiamo il lotto n°P16907A, prodotto da Natural Way Laboratories, data di scadenza 04/2024, venduto in confezioni da 50 compresse. Il lotto è stato richiamato per contaminazione da ossido di etilene, sostanza gassosa inodore pericolosa per la salute umana se ingerite in grandi quantità.