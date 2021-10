Internet Festival: la XI edizione torna dal 7 al 10 ottobre, il calendario degli eventi del Cnr

MeteoWeb

A Pisa torna in presenza, con il rispetto delle normative anti-Covid, la XI edizione dell’Internet Festival (If) dal 7 al 10 ottobre. Per questa edizione, la parola chiave scelta è #Phygital dalla crasi dei termini inglesi “physic” e “digital” perché al centro di If2021 c’è la quarta dimensione, dove l’universo fisico e tangibile si fonde con un mondo digitale i cui confini sono ancora da esplorare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa con l’Istituto di informatica e telematica (Iit), il Registro .it (l’anagrafe dei domini italiani), l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc), l’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione (Isti), l’Istituto di tecnologie didattiche (Itd) e l’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (Ieiit) e l’Istituto di linguistica computazionale (Ilc).

Sin dalla prima edizione, Il Registro.it e il Cnr-Iit sono stati organizzatori e partecipi della kermesse digitale con Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo di Cnr-Iit e coordinatrice del comitato esecutivo.

Il calendario degli eventi del Cnr

Giovedì 7 ottobre

Presso il Centro congressi “Le Benedettine” a partire dalle 10.30, il talk “Se l’aspirapolvere mi spiasse?” moderatore Fernanda Faini (docente di Diritto dell’informatica Unibo). Intervengono: Andrea Saracino (ricercatore di Cnr-Iit, coordinatore del progetto Sifis-Home), Marco Ciurcina (avvocato esperto di Gdpr, privacy dei dati e licenze software), Luca Barbato (esperto di software open source), Domenico De Guglielmo (Mind srl, research engineer sistemi per smart home).

Alla Camera di Commercio, a partire dalle 16.30 prende il via “Piccole Medie Digitali” il talk di Registro .it, moderato da Enrico Pagliarini (giornalista Radio 24) e rivolto alle imprese. Questo è il penultimo dei dieci talk organizzati durante l’anno. L’incontro si incentra su digitalizzazione e internazionalizzazione per le imprese.

Venerdì 8 ottobre

A partire dalle 9 presso la Camera di Commercio, si terrà la quarta edizione del “Cybersecurity Day”. È questa una tra le giornate più attese nel panorama della cyber sicurezza nazionale, con il lancio della terza edizione del Master di primo livello in Cybersecurity organizzato da Cnr-Iit assieme al Dipartimento di ingegneria dell’informazione di Unipi. Nella giornata, si spiegheranno le attività dell’Osservatorio di cybersecurity del Cnr-Iit. La giornata è curata da Fabio Martinelli (Cnr-Iit) e tra i relatori, figurano: Fiorella Battaglia (docente presso Università Ludwig Maximilians di Monaco), Marco Conti (direttore Cnr-Iit e responsabile Registro .it), Mauro Conti (Università di Padova), Giuseppe Lettieri (direttore master in cybersecurity e docente di Unipi), Paolo Prinetto (Consorzio Cini), Francesco Arruzzoli (esperto di cybersecurity di Vola spa), Ilaria Matteucci e Gianpiero Constantino (Cnr-Iit), Rocco de Nicola (docente Imt-Lucca), Albino Caporale (direzione attività produttive regione Toscana) e Matteo Merialdo (esperto cyberdefence di Rhea Group).

Presso il Centro congressi “Le Benedettine”, a partire dalle 15.30, ci sarà il talk “Gender gap in Ict” con la partecipazione di Antonia Bertolino (Cnr-Isti).

Dalle 19.30 al Royal Hotel Victoria, Alessandro Tonacci (ricercatore di Cnr-Ifc) partecipa all’evento “Dal cuore ai sensi: jazz, vino, sensori ed app per un esperimento collettivo di multisensorialità eno-musicale”. L’evento è organizzato con Unipi e Cantine jazz.

Sabato 9 ottobre

A partire dalle 15.30, alla Camera di commercio, è possibile seguire l’evento: “Il digitale a scuola: e gli insegnanti? È questa, l’occasione di conoscere “Presente Digitale”, il portale online di formazione per i docenti sui temi del digitale realizzato. Intervengono Alessandro Bencivenni (docente scuola secondaria, youtuber, divulgatore scientifico), Augusto Chioccarello (Cnr-Itt), Rosa Bottino (Cnr-Itd), Anna Vaccarelli (Cnr-Iit) con la moderazione di Aurelio Calamuneri (giornalista Agenzia Spencer&Lewis). La giornata è organizzata da Registro .it e Cnr.Iit.

Sempre alla Camera di Commercio ma alle 16.45, “Nabbovaldo e il ricatto dal Cyberspazio”, imparare la cybersecurity con un videogioco. Moderatore: Andrea Plazzi (saggista, editor italiano, attivo in campo fumettistico per la Panini Comics). Tra gli ospiti: Gabriele Peddes (fumettista, grafico), Stefania Fabbri (Cnr-Iit), Cristian Convertino (head of Games & Gamification design), Matteo Uggeri (esperto di e-learning). Parleremo del videogioco come strumento “didattico” in vista del fatto che da gennaio cominceremo a proporlo nelle scuole medie.

Come nella precedente edizione, If non si esaurisce nelle usuali quattro giornate di ottobre ma allunga la sua coda con eventi fino a dicembre. Tra questi si segnalano:

Il 12 ottobre, dalle 9 alle 10.30 ed il 15 ottobre, dalle 11 alle 12. 30, laboratorio online dal titolo “A scuola di cittadinanza digitale con la Ludoteca del Registro .it”.

Il 14 ottobre, seminario on line a cura di Cnr-Ieiit con Luca Sanguinetti (Unipi), dal titolo: “Beyond Massive Mimo: User-Centric Cell-Free Massive Mimo”.

27 novembre dalle 15.30- 17, seminario on line a cura di Cnr-Ilc dal titolo “Parole in rete / Reti di parole”. L’evento intende illustrare le sfide connesse alla trasformazione del dizionario fisico in un dizionario digitale, con particolare attenzione alla strutturazione dell’entrata lessicale. Il seminario è in collaborazione con l’Accademia della Crusca.

Internet Festival è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Il direttore del Festival è Claudio Giua. Project leader Adriana De Cesare (Fondazione Sistema Toscana)