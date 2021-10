Inverno gelido al Polo Sud, è stato il più freddo mai registrato

MeteoWeb

Il Polo Sud ha appena registrato il suo inverno più freddo.

Tra aprile e settembre, una stazione di ricerca situata su un altopiano in Antartide ha registrato una temperatura media di -61,1°C. E’ la temperatura più fredda registrata da quando è iniziata la rilevazione dei dati nel 1957 e circa 2,5°C inferiore alla media più recente di 30 anni, riporta il Washington Post.

Il record precedente per l’inverno più freddo era di -60,6°C nel 1976, ha scritto il giornalista Stefano Di Battista su Twitter: il Post è venuto a conoscenza di questo record tramite Di Battista, ma ha poi confermato le informazioni con Richard Cullather, ricercatore presso il Global Modeling and Assimilation Office della NASA.

Il gelido inverno è probabilmente causato da un forte vortice polare nella stratosfera, il secondo strato dell’atmosfera del pianeta dalla superficie terrestre, secondo il Post. “Fondamentalmente, i venti nella stratosfera polare sono stati più forti del normale, fenomeno associato allo spostamento della corrente a getto verso il polo,” ha spiegato al Post Amy Butler, scienziata atmosferica della NOAA. “Ciò mantiene l’aria fredda rinchiusa su gran parte dell’Antartide“.

Inoltre, un forte vortice polare porta anche a un maggiore impoverimento dell’ozono nella stratosfera, che rafforza ancora di più il vortice polare, secondo il Post. L’ozono è un gas composto da tre molecole di ossigeno che si trova in alto nell’atmosfera, protegge la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti e l’impoverimento può espandere il buco dell’ozono sull’Antartide.

Mentre l’Antartide ha registrato la temperatura media invernale più fredda nota, i satelliti hanno rilevato temperature locali molto più basse, fino a -98°C, secondo il Post.

Grazie alle temperature rigide, i livelli del ghiaccio marino intorno all’Antartide hanno raggiunto la quinta estensione più alta mai registrata ad agosto, secondo il Post. Il ghiaccio però si è sciolto rapidamente nelle settimane successive e alla fine di settembre il si è assottigliato fino a raggiungere alcuni dei livelli più bassi osservati in quel periodo dell’anno. Gli scienziati hanno spiegato al Post che il clima in Antartide è soggetto a rapidi cambiamenti e che un inverno gelido non mitiga la gravità del cambiamento climatico.

Le rigide temperature invernali dell’Antartide sono in contrasto con le tendenze del resto del mondo, che nel complesso ha registrato la sua 4ª estate più calda. In effetti, luglio 2021 è stato il mese più caldo mai registrato.

“Un inverno freddo è interessante ma non cambia la tendenza a lungo termine, che è il riscaldamento,” ha spiegato al Post Eric Steig, professore di scienze atmosferiche presso l’Università di Washington. A lungo termine, l’Antartide, come il resto del mondo, si sta riscaldando e sta perdendo rapidamente ghiaccio marino.