La Cina oggi invia la prima donna sulla nuova stazione spaziale Tiangong, al via una missione da record

E’ prevista oggi alle 18:23 ora italiana (le 00:23 a Pechino) la partenza della prima astronauta donna a raggiungere la nuova stazione spaziale cinese: il lancio avverrà dal deserto del Gobi, a bordo della navicella Shenzhou-13, nell’ambito di quella che è destinata a diventare una missione storica anche per lo sviluppo del programma spaziale della Repubblica popolare.

Nella capsula, oltre a Wang Yaping, 41 anni, ci saranno anche Zhai Zhigang, 55 anni, e Ye Guangfu, 41 anni: se tutto procederà secondo i piani, stabiliranno un nuovo record nazionale di permanenza in orbita. I tre astronauti hanno anche il compito di installare un piccolo braccio robotico e di condurre esperimenti scientifici in campi come la medicina spaziale e la fisica in assenza di gravità.

Il vicedirettore della China Manned Mission Space Agency, Lin Xiqian, ha spiegato che permanenze nello Spazio di 6 mesi diventeranno “comuni” nelle future missioni cinesi, per questo uno degli obiettivi di questa missione è “testare” la capacità dei taikonauti e delle strutture per soggiorni così lunghi.

I tre astronauti proseguiranno le operazioni di costruzione della nuova stazione Tiangong (“Palazzo Celeste”), che dovrebbe essere completata entro la fine del prossimo anno.

Tiangong peserà circa 70 tonnellate e dovrebbe rimanere in funzione per 15 anni, in orbita a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre.

Wang diventerà la prima donna a lavorare sulla Tiangong e sarà anche la prima ad effettuare una passeggiata spaziale nel corso della missione.

Per la taikonauta si tratta della 2ª missione in totale nello Spazio: maggiore dell’Aeronautica militare e pilota di aerei da trasporto Wang è stata reclutata come aspirante astronauta nel 2010. Nel 2013, ha trascorso 15 giorni in orbita con la missione Shenzhou-10.