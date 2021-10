La Palma, la lava del vulcano Cumbre Vieja minaccia decine di case: ordinate nuove evacuazioni [VIDEO]

MeteoWeb

Prosegue ininterrottamente dallo scorso 19 settembre l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma, nelle Canarie: in via preventiva e precauzionale ieri sera le autorità hanno emanato nuovi ordini di evacuazione.

La misura ha interessato circa 40-50 abitazioni nei comuni di Los Llanos de Aridane e Tazacorte: si tratta di aree considerate a rischio per l’avanzata di colate di lava espulsa dal vulcano.

Gli sfollati al momento sono più di 7mila, secondo i media iberici.

I flussi di lava incandescente hanno sepolto finora circa 866 ettari di terreno e distrutto 2.185 costruzioni, tra cui centinaia di case, secondo l’ultimo aggiornamento del sistema europeo Copernicus.

Negli ultimi giorni è considerata a rischio la località di La Laguna, con la lava che è già arrivata alle sue porte.