La vitamina D contro il Covid: aggiornamenti sulla prevenzione e l’applicazione terapeutica

In un articolo pubblicato sulla rivista Endocrine Pratice, sono presentati i “risultati di uno studio clinico pilota, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco sul trattamento con calcidiolo (25-idrossivitamina D3) in 106 pazienti affetti da COVID-19 in Iran. I principali effetti significativi del trattamento con calcidiolo sono stati un aumento della percentuale di linfociti e una diminuzione del rapporto tra neutrofili e linfociti nei pazienti. Inoltre, c’erano tendenze modeste per l’ospedalizzazione, il tempo in terapia intensiva, la necessità di assistenza ventilatoria e la mortalità nel gruppo calcidiolo rispetto al gruppo placebo. Questo commento esamina ciò che si sa sulla vitamina D nella prevenzione e nel trattamento di COVID-19”, si legge nell’articolo.

“Il calcidiolo ha un vantaggio rispetto all’integrazione di vitamina D3 in quanto aumenta le concentrazioni sieriche di 25(OH)D più rapidamente, nel giro di poche ore anziché di giorni. Questa proprietà è molto importante per il trattamento di COVID-19 perché i due effetti principali della vitamina D per quanto riguarda COVID-19 sono la ridotta vitalità e replicazione di SARS-CoV-2 e il ridotto rischio di una tempesta di citochine. In effetti, il trattamento con calcidiolo pazienti con COVID- 19 nello studio clinico randomizzato pilota COVIDIOL in Spagna ha riscontrato una significativa riduzione nel decorso verso la terapia intensiva, sebbene con alcune controversie relative al disegno dello studio. La differenza principale tra i due studi era che la dose di calcidiolo della prima settimana nello studio spagnolo era di 1,064 mg, rispetto a 0,175 mg nello studio iraniano. Il calcidiolo aumenta la concentrazione sierica di 25(OH)D di un fattore di circa 3 volte rispetto alla vitamina D3. Pertanto, la dose settimanale nello studio spagnolo era approssimativamente equivalente a 43.000 unità internazionali (UI) di vitamina D3, mentre la dose utilizzata nello studio iraniano era considerevolmente inferiore e approssimativamente equivalente a 7.000 UI di vitamina D3”, si legge nell’articolo.

“Il primo compito della vitamina D nel ridurre il rischio di COVID-19 è ridurre la vitalità e la replicazione di SARS-CoV-2. Questo può essere fatto attraverso l’induzione di peptidi antimicrobici, come la catelicidina e le defensine. Un’analisi osservazionale retrospettiva della positività alla SARS-CoV-2 rispetto alle misurazioni della concentrazione sierica di 25(OH)D negli Stati Uniti ha riportato che la vitamina D è efficace nel ridurre l’infezione da SARS-CoV-2. Coloro che hanno raggiunto una concentrazione sierica di 55 ng/mL avevano circa la metà della positività SARS-CoV-2 di quelli con una concentrazione sierica di ≤ 20 ng/mL”.

“Il secondo compito della vitamina D è ridurre il rischio di una tempesta di citochine, che è associata alla sindrome da distress respiratorio acuto indotta da COVID-19 e può portare a gravi danni multiorgano. Una revisione ha delineato le prove del possibile meccanismo fisiopatologico della tempesta di citochine negli anziani con COVID-19, basato sul concetto di “invecchiamento infiammatorio”. I meccanismi includono: risposte immunologiche alterate negli adulti con COVID-19 grave, un aumento della concentrazione dei recettori dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2, produzione eccessiva di specie reattive dell’ossigeno, diminuzione dell’autofagia, aumento dell’accumulo di cellule senescenti e senescenza immunitaria. Inoltre, possono esserci ridotte concentrazioni sieriche di 25(OH)D, riducendo la capacità del corpo di smorzare la produzione di citochine infiammatorie e ridurre gli effetti immunomodulatori che la vitamina D può esercitare”.

“Numerosi studi hanno riportato che il rischio e la gravità di COVID-19 sono inversamente correlati alle concentrazioni sieriche di 25 (OH) D. È stato segnalato uno studio che ha coinvolto 464 partecipanti risultati positivi per SARS-CoV-2 in due ospedali principali negli Emirati Arabi Uniti e sottoposti a prelievo di sangue per i test del siero 25(OH)D alla prima visita ospedaliera. Solo le concentrazioni sieriche di 25(OH)D <12 ng/mL erano significativamente associate alla gravità del COVID-19 e alla mortalità. Inoltre, è stato condotto uno studio osservazionale a Boston che ha coinvolto 287 pazienti COVID-19, 136 dei quali avevano ≥65 anni di età e avevano concentrazioni sieriche di 25(OH)D misurate entro 1 anno prima del test positivo per SARS-CoV-2. La scoperta più importante è stata che il rischio di morte era notevolmente ridotto per coloro che avevano concentrazioni sieriche di 25(OH)D >30 ng/mL e un indice di massa corporea <30 kg/m². Per quelli di età ≥65 anni, il rischio di morte, sindrome da distress respiratorio acuto e sepsi/shock settico grave era significativamente ridotto. Tuttavia, molti esiti avversi non sono stati significativamente ridotti con concentrazioni sieriche di 25(OH)D >30 ng/mL”, riporta l’articolo.

“Una meta-analisi di 43 studi osservazionali, con un totale di 612.601 pazienti pubblicati entro il 31 gennaio 2021, ha rilevato che tra i soggetti con carenza di vitamina D (cioè con una concentrazione sierica di 25(OH)D <20 ng/mL), il rischio di infezione da COVID-19 era maggiore rispetto a quelli con concentrazioni sieriche di 25(OH)D >30 ng/mL. La carenza di vitamina D è stata anche associata a una maggiore gravità e mortalità rispetto ai pazienti non carenti. È stato anche suggerito un ruolo terapeutico per la vitamina D durante la pandemia di COVID-19 e alcuni studi hanno riportato i risultati del trattamento dei pazienti con COVID-19 con vitamina D3. Un recente studio ha analizzato la sopravvivenza a 3 mesi di pazienti geriatrici ospedalizzati con COVID-19 che regolarmente assumevano integratori di vitamina D prima o durante la pandemia. Sono state somministrate varie dosi in bolo (cioè 50.000 UI al mese; o 80.000 UI, 100.000 UI o 200.000 UI ogni 2-3 mesi o un’integrazione giornaliera di 800 UI). Il gruppo di confronto non ha assunto integratori di vitamina D. È stato osservato che il 76% (n = 51) dei partecipanti è sopravvissuto a tre mesi nel gruppo di intervento, rispetto al 54% (n = 15) nel gruppo di confronto”.

“Un altro studio recente dalla Turchia ha incluso 207 pazienti ospedalizzati con polmonite COVID-19. Trentasette dei pazienti con basse concentrazioni di 25(OH)D hanno ricevuto un integratore di vitamina D da 300.000 UI. Quei pazienti che assumevano il supplemento avevano una concentrazione sierica media di 25(OH)D di 51 ± 16 ng/mL, rispetto a 17 ± 6 ng/mL per quelli che non assumevano il supplemento. L’unico dato significativo è stato che solo il 3% di quelli integrati con vitamina D è morto, rispetto al 14% di quelli che non avevano ricevuto gli integratori. Altri fattori che potrebbero influenzare la mortalità, come la presenza di una comorbilità o i parametri biochimici al momento del ricovero, non erano significativamente differenti tra i due gruppi”.

“Sebbene sembri che uno stato sufficiente di vitamina D riduca il rischio di suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 e COVID-19, inclusa la gravità, complessivamente la vitamina D non sembra fornire una protezione completa. Tuttavia, il suo ruolo di coadiuvante nel trattamento dei pazienti con COVID-19 sarebbe probabilmente utile. Un’ampia revisione della vitamina D e dei suoi potenziali benefici per la pandemia di COVID-19, apparsa in Endocrine Practice all’inizio di quest’anno, raccomanda di mantenere il siero 25(OH )D >30 ng/mL, preferibilmente tra 40 e 60 ng/mL. Per raggiungere queste concentrazioni, un adulto richiederebbe da 4.000 a 6.000 UI al giorno di vitamina D. Coloro che trarrebbero maggiori benefici includono gli anziani e quelli con malattie croniche esistenti”, si legge ancora nello studio

“È stato riferito che molti hanno cercato una protezione aggiuntiva tramite l’uso di integratori e nutraceutici per ridurre il rischio di SARS-CoV-2 e COVID-19. Minerali (selenio e zinco), vitamine (C ed E) e acidi grassi omega-3 hanno registrato un aumento delle vendite durante le prime ondate della pandemia di COVID-19. Questi integratori e nutraceutici sono stati associati a un miglior supporto immunitario, a una riduzione dell’infiammazione e ridotto rischio di altre infezioni virali. Di conseguenza, questi prodotti sono attualmente in fase di studio per i loro effetti profilattici contro COVID-19. Sarebbe opportuno mantenere una dieta e uno stile di vita sani a causa dei legami tra stato nutrizionale, funzione immunitaria e risultati del paziente al fine di mantenere livelli sufficienti di nutrienti chiave come la vitamina D”.

“In termini di applicazione terapeutica della vitamina D, sono necessari studi controllati randomizzati in doppio cieco più ampi. Lo studio di Maghbooli et al. indica che la somministrazione orale di calcidiolo migliora l’insufficienza/carenza di vitamina D e può alterare la funzione immunitaria. Tuttavia, in modo simile ai precedenti studi che studiavano il potenziale terapeutico del calcidiolo, questo studio ha riportato solo modesti miglioramenti nei risultati clinici. Il vantaggio dell’uso del calcidiolo rispetto alla vitamina D3 è che le concentrazioni sieriche di 25(OH)D aumentano nel giro di poche ore anziché di pochi giorni. Poiché molte persone che sviluppano COVID-19 aspettano alcuni giorni prima di cercare cure mediche e poiché gli effetti benefici della vitamina D si verificano all’inizio della traiettoria COVID-19, il calcidiolo dovrebbe essere preferito. Pertanto, la ricerca continua per determinare se la vitamina D ha un valore terapeutico contro il COVID-19”, concludono gli autori dell’articolo.