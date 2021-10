L’acqua alta invade Piazza San Marco a Venezia: Mose non azionato  

MeteoWeb

L’acqua alta sta riempiendo lentamente Piazza San Marco, a Venezia. Il Centro Maree comunica che le condizioni meteo sono in ulteriore lieve miglioramento dunque le paratoie del Mose non sono state sollevate perché il livello dell’acqua non ha raggiunto i 110cm che avrebbero fatto scattare il sistema.

Il miglioramento delle condizioni, tuttavia, non ‘aiuta’ la Piazza, che si trova in uno dei punti piu’ bassi della citta’ lagunare e va sott’acqua con soli 80 centimetri. In questo momento nell’area marciani vi sono circa 20 centimetri d’acqua, con l’eccezione di alcuni punti. La marea sta filtrando lentamente e in misura parziale anche nell’area dei lavori avviati da alcuni giorni per preservare soprattutto il nartece della Basilica di San Marco.