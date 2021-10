L’amore spiegato dal punto di vista della scienza: dieci puntate di Superquark+ dedicate al sentimento più forte

MeteoWeb

Da ieri, 21 ottobre, su Rai Play è possibile vedere Superquark+, il nuovo programma di divulgazione scientifica di Piero Angela, realizzato in collaborazione con RaiUno, e che vede la regia di Luca Romani e Cristiano Leuti.

Le dieci nuove puntate di Superquark+ disponibili da ieri sono dedicate al sentimento più potente, ovvero l’amore, spiegato dal punto di vista della scienza, per capire cosa succede agli esseri umani quando intrattengono relazioni amorose. “Non si fanno figli: ci si sposa sempre più tardi” nota Piero Angela “le donne studiano, vogliono esprimersi. Voglio fare una premessa: quando parliamo di gelosia, coppia, attrazione, sesso ci riferiamo anche all’omosessualità. Lo dico nella prima puntata per non ripeterlo sempre, quello che vale per gli eterosessuali vale per gli omosessuali. Nella vulgata l’omosessualità era una cosa turpe, non è così. Viene fuori un mondo fotocopia: gli omosessuali si innamorano, vogliono vivere insieme e crescere i figli, sono gelosi esattamente come le coppie eterosessuali”.

Cosa accade dunque quando ci si innamora, quando si cambiano i propri piani per gli altri, quando si prova attrazione per la qualcuno? Non resta che scoprirlo con Piero Angela.